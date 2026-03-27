Vide grenier Salle des fêtes Mouchard
Vide grenier Salle des fêtes Mouchard dimanche 12 avril 2026.
Vide grenier
Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Vide grenier organisé par le Foyer Rural de Mouchard, qui se tiendra sur le parking de la salle des fêtes et ses abords, de 8h00 h à 17h00.
Les exposants sont attendus dès 6h00 du matin.
L’entrée est gratuite pour les visiteurs et 2.00 euros le mètre est demandé aux exposants.
Une buvette ou un service restauration rapide sera à votre disposition, boissons chaudes et froides également. Nous serons heureux de vous accueillir. Venez nombreux. A bientôt.
Public
Tout public
Horaires
8h00 à 17h00 .
Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 89 40 foyer.mouchard@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Mouchard a été mis à jour le 2026-03-27 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR
À voir aussi à Mouchard (Jura)
- Cinéma La Maison des Femmes Salle des fêtes Mouchard 9 avril 2026
- Cinéma Chers parents Salle des fêtes Mouchard 9 avril 2026
- Petit déjeuner Emploi et Formation Salle des fêtes Mouchard 14 avril 2026