Vide grenier Salle des fêtes Mouchard

Vide grenier

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Vide grenier organisé par le Foyer Rural de Mouchard, qui se tiendra sur le parking de la salle des fêtes et ses abords, de 8h00 h à 17h00.

Les exposants sont attendus dès 6h00 du matin.

L’entrée est gratuite pour les visiteurs et 2.00 euros le mètre est demandé aux exposants.

Une buvette ou un service restauration rapide sera à votre disposition, boissons chaudes et froides également. Nous serons heureux de vous accueillir. Venez nombreux. A bientôt.

Public

Tout public

Horaires

8h00 à 17h00 .

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 89 40 foyer.mouchard@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Mouchard a été mis à jour le 2026-03-27 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR