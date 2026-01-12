Vide-grenier Salle Haitz Ondoan Mouguerre
Vide-grenier Salle Haitz Ondoan Mouguerre dimanche 18 janvier 2026.
Salle Haitz Ondoan Complexe Haitz Ondoan Mouguerre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-01-18
Venez nombreux pour y trouver petits ou grands trésors.
Sur place, un snack et une buvette vous attendent. .
+33 5 59 29 65 05
