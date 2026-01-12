Vide-grenier Salle Haitz Ondoan Mouguerre

Vide-grenier

Salle Haitz Ondoan Complexe Haitz Ondoan Mouguerre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Venez nombreux pour y trouver petits ou grands trésors.

Sur place, un snack et une buvette vous attendent. .

Salle Haitz Ondoan Complexe Haitz Ondoan Mouguerre 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

