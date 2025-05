Vide grenier – Salle des fêtes Moumour, 1 juin 2025 09:00, Moumour.

Pyrénées-Atlantiques

Salle des fêtes 1 Chemin du Canal Moumour Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-06-01 09:00:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

2025-06-01

L’association Akwaba Mo organise ce jour son vide grenier. Envie de chiner, de faire de bonnes affaires ou de vider vos placards tout en soutenant une bonne cause ? Rejoignez-nous pour une journée conviviale et solidaire !

Extérieur ou salle selon le temps, restauration rapide et buvette. .

Moumour 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 77 36 58

