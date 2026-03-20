Vide-Grenier

Mouscardès Landes

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Chineurs et curieux, rendez-vous à Mouscardès pour ce vide-grenier. C’est l’occasion idéale pour dénicher des trésors insolites, des vêtements de seconde main ou de la décoration unique, le tout dans une ambiance conviviale et locale.

Chineurs et curieux, rendez-vous à Mouscardès pour ce vide-grenier. C’est l’occasion idéale pour dénicher des trésors insolites, des vêtements de seconde main ou de la décoration unique, le tout dans une ambiance conviviale et locale. .

Mouscardès 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 82 94 64

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English : Vide-Grenier

Chineurs and the curious, come to Mouscardès for this garage sale. It’s the perfect opportunity to unearth unusual treasures, second-hand clothes or unique decorations, all in a friendly, local atmosphere.

L’événement Vide-Grenier Mouscardès a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Pays d’Orthe et Arrigans