Vide-Grenier Mouscardès
Vide-Grenier Mouscardès dimanche 12 avril 2026.
Vide-Grenier
Mouscardès Landes
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Chineurs et curieux, rendez-vous à Mouscardès pour ce vide-grenier. C’est l’occasion idéale pour dénicher des trésors insolites, des vêtements de seconde main ou de la décoration unique, le tout dans une ambiance conviviale et locale.
Chineurs et curieux, rendez-vous à Mouscardès pour ce vide-grenier. C’est l’occasion idéale pour dénicher des trésors insolites, des vêtements de seconde main ou de la décoration unique, le tout dans une ambiance conviviale et locale. .
Mouscardès 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 82 94 64
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English : Vide-Grenier
Chineurs and the curious, come to Mouscardès for this garage sale. It’s the perfect opportunity to unearth unusual treasures, second-hand clothes or unique decorations, all in a friendly, local atmosphere.
L’événement Vide-Grenier Mouscardès a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Pays d’Orthe et Arrigans