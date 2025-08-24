Vide grenier Mouton
Vide grenier Mouton dimanche 24 août 2025.
Vide grenier
Place de l’église et dans les rues Mouton Charente
Début : 2025-08-24 08:00:00
fin : 2025-08-24
2025-08-24
Restauration, Buvette sur place
Place de l’église et dans les rues Mouton 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 04 00 16
English :
Catering, refreshments on site
German :
Restauration, Getränke vor Ort
Italiano :
Catering e rinfreschi in loco
Espanol :
Catering y refrescos in situ
L’événement Vide grenier Mouton a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente