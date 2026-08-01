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AGENDA · Mouton

Vide grenier Mouton

dimanche 23 août 2026 · Mouton

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
Place de l'église
Ville
16460 Mouton
Département
Charente
Tarif

Mouton

Vide grenier

Place de l’église Mouton Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 06:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

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Place de l’église Mouton 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 04 00 16 

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English :

L’événement Vide grenier Mouton a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente