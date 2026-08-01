AGENDA · Mouton
Vide grenier Mouton
dimanche 23 août 2026 · Mouton
Informations pratiques
Mouton
Vide grenier
Place de l’église Mouton Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 06:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
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Place de l’église Mouton 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 04 00 16
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English :
L’événement Vide grenier Mouton a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente