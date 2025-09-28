Vide grenier Munchhausen

Vide grenier Munchhausen dimanche 28 septembre 2025.

Vide grenier

81 rue du Rhin Munchhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-09-28 06:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

2025-09-28

Vous aurez la possibilité de flâner ou de dégoter la bonne affaire. Des jouets, des livres, des habits, des outils, de la vaisselle et bien d’autres accessoires divers et variés seront en vente à petits prix. Autant dire que dans ce bric-à-brac, chacun pourra trouver son bonheur.

Inscription obligatoire.

Restauration et buvette sur place. .

81 rue du Rhin Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 6 06 86 52 01 ritter.ludovic@lgef.fr

English :

You’ll have the chance to browse around or pick up a bargain. Toys, books, clothes, tools, crockery and many other accessories will be on sale at low prices. In short, there’s something for everyone. Registration required. Catering and refreshments on site.

German :

Sie haben die Möglichkeit, zu stöbern oder ein Schnäppchen zu machen. Spielzeug, Bücher, Kleidung, Werkzeuge, Geschirr und viele andere Accessoires werden zu günstigen Preisen angeboten. In diesem Trödelmarkt findet jeder sein Glück. Eine Anmeldung ist erforderlich. Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

Avrete la possibilità di curiosare o di fare un affare. Giocattoli, libri, vestiti, utensili, stoviglie e molti altri accessori saranno in vendita a prezzi bassi. C’è qualcosa per tutti in questo bric-a-brac. È richiesta la registrazione. Catering e rinfreschi in loco.

Espanol :

Tendrá la oportunidad de curiosear o de hacerse con una ganga. Juguetes, libros, ropa, herramientas, vajillas y muchos otros accesorios estarán a la venta a precios bajos. Hay baratijas para todos los gustos. Es necesario inscribirse. Catering y refrescos in situ.

