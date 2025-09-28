VIDE GRENIER Murviel-lès-Béziers

VIDE GRENIER Murviel-lès-Béziers dimanche 28 septembre 2025.

VIDE GRENIER

Murviel-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Vide Grenier organisé par l’USMT de 7h à 17h au stade des serres. Emplacement 10€ (café offert capacité de 70 exposants dont une grande partie à l’abri sous les ombrières). Arrivée des exposants à partir de 6h sur place buvette et restauration à emporter. Matches de l’USMT à partir de 13h30.

Vide Grenier organisé par l’USMT de 7h à 17h au stade des serres. Emplacement 10€ (café offert capacité de 70 exposants dont une grande partie à l’abri sous les ombrières). Arrivée des exposants à partir de 6h sur place buvette et restauration à emporter. Matches de l’USMT à partir de 13h30. .

Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 6 09 06 34 29

English :

Garage sale organized by the USMT from 7 a.m. to 5 p.m. at the greenhouse stadium. Pitch 10? (free coffee capacity for 70 exhibitors, many of them sheltered under the shade). Exhibitors arrive from 6 a.m. on site for refreshments and take-away food. USMT matches from 1:30pm.

German :

Vide Grenier organisiert von der USMT von 7 bis 17 Uhr im Stade des Serres. Stellplatz 10 ? (Kaffee gratis Kapazität für 70 Aussteller, von denen ein Großteil unter den Schattendächern geschützt ist). Ankunft der Aussteller ab 6 Uhr. Vor Ort gibt es Getränke und Essen zum Mitnehmen. Spiele der USMT ab 13:30 Uhr.

Italiano :

Garage Sale organizzato dall’USMT dalle 7 alle 17 presso lo stadio delle serre. Piazzola 10? (caffè gratuito capacità di 70 espositori, molti dei quali saranno al riparo all’ombra). Gli espositori arrivano a partire dalle 6 del mattino presso il punto di ristoro e il cibo da asporto. Partite USMT dalle 13.30.

Espanol :

Venta de garaje organizada por la USMT de 7h a 17h en el estadio del invernadero. Pitch 10? (café gratuito capacidad para 70 tenderos, muchos de los cuales estarán resguardados bajo la sombra). Los expositores llegarán a partir de las 6h al puesto de refrescos y comida para llevar. Partidos de la USMT a partir de las 13.30 h.

L’événement VIDE GRENIER Murviel-lès-Béziers a été mis à jour le 2025-09-16 par 34 OT AVANT-MONTS