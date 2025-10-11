VIDE GRENIER Murviel-lès-Béziers

VIDE GRENIER Murviel-lès-Béziers samedi 11 octobre 2025.

VIDE GRENIER

Rue de l’Abeouradou Murviel-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

La Boule Joyeuse de Murviel Les Béziers organise au Boulodrome son Vide-Grenier de 6h à 17h.

Place 10€

Camion/remorque 15€ (matériel non fournis) restauration et buvette sur place.

La Boule Joyeuse de Murviel Les Béziers organise au Boulodrome son Vide-Grenier de 6h à 17h.

Place 10€

Camion/remorque 15€ (matériel non fournis) restauration et buvette sur place. .

Rue de l’Abeouradou Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 6 27 58 62 92

English :

The Boule Joyeuse de Murviel Les Béziers organizes at the Boulodrome its « Vide-Grenier » from 6 am to 5 pm.

Place 10?

Truck/trailer: 15? (equipment not supplied) Catering and refreshments on site.

German :

Die Boule Joyeuse von Murviel Les Béziers organisiert im Boulodrome von 6 bis 17 Uhr ihren Vide-Grenier.

Platz: 10 ?

LKW/Anhänger: 15 Euro (Material wird nicht zur Verfügung gestellt).

Italiano :

La Boule Joyeuse de Murviel Les Béziers organizza il suo Garage Sale presso il Boulodrome dalle 6 alle 17.

Posto 10?

Camion/rimorchio: 15? (attrezzatura non fornita) catering e bar sul posto.

Espanol :

La Boule Joyeuse de Murviel Les Béziers organiza su Venta de Garaje en el Boulodrome de 6h a 17h.

Plaza: 10?

Camión/remolque: 15? (material no suministrado) catering y bar de refrescos in situ.

L’événement VIDE GRENIER Murviel-lès-Béziers a été mis à jour le 2025-09-17 par 34 OT AVANT-MONTS