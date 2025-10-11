VIDE GRENIER Murviel-lès-Béziers
VIDE GRENIER Murviel-lès-Béziers samedi 11 octobre 2025.
VIDE GRENIER
Rue de l’Abeouradou Murviel-lès-Béziers Hérault
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
La Boule Joyeuse de Murviel Les Béziers organise au Boulodrome son Vide-Grenier de 6h à 17h.
Place 10€
Camion/remorque 15€ (matériel non fournis) restauration et buvette sur place.
Rue de l’Abeouradou Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 6 27 58 62 92
English :
The Boule Joyeuse de Murviel Les Béziers organizes at the Boulodrome its « Vide-Grenier » from 6 am to 5 pm.
Place 10?
Truck/trailer: 15? (equipment not supplied) Catering and refreshments on site.
German :
Die Boule Joyeuse von Murviel Les Béziers organisiert im Boulodrome von 6 bis 17 Uhr ihren Vide-Grenier.
Platz: 10 ?
LKW/Anhänger: 15 Euro (Material wird nicht zur Verfügung gestellt).
Italiano :
La Boule Joyeuse de Murviel Les Béziers organizza il suo Garage Sale presso il Boulodrome dalle 6 alle 17.
Posto 10?
Camion/rimorchio: 15? (attrezzatura non fornita) catering e bar sul posto.
Espanol :
La Boule Joyeuse de Murviel Les Béziers organiza su Venta de Garaje en el Boulodrome de 6h a 17h.
Plaza: 10?
Camión/remolque: 15? (material no suministrado) catering y bar de refrescos in situ.
L’événement VIDE GRENIER Murviel-lès-Béziers a été mis à jour le 2025-09-17 par 34 OT AVANT-MONTS