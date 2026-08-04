AGENDA · Lauzerte
Vide grenier musical à Lauzerte Lauzerte
samedi 15 août 2026 · Lauzerte
Informations pratiques
Lauzerte
Vide grenier musical à Lauzerte
Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 17:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Vide-grenier musical sur la Place des Cornières de Lauzerte le Samedi 15 août
.
Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 65 36
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English :
Music Flea Market at Place des Cornières in Lauzerte on Saturday, August 15
L’événement Vide grenier musical à Lauzerte Lauzerte a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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