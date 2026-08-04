Informations pratiques

Lauzerte

Vide grenier musical à Lauzerte

Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 17:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Vide-grenier musical sur la Place des Cornières de Lauzerte le Samedi 15 août

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Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 65 36

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English :

Music Flea Market at Place des Cornières in Lauzerte on Saturday, August 15

L’événement Vide grenier musical à Lauzerte Lauzerte a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy