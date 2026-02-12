VIDE GRENIER Nailloux
VIDE GRENIER Nailloux dimanche 18 octobre 2026.
VIDE GRENIER
PLACE DE LA FRATERNITÉ Nailloux Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 06:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Toute l’équipe du comité des fêtes vous attend sur l’Esplanade de la Fraternité pour l’édition automnale de notre vide-grenier !
Dès 6h00, nos bénévoles seront là pour vous accueillir avec le sourire.
À partir de 8h00, un café sera offert à tous les exposants.
️Une buvette et des stands de restauration seront sur place pour régaler petits et grands.
Infos pratiques
– Tous les emplacements incluent une place pour un véhicule.
– Maximum 2 emplacements contigus par exposant.
– Tarif unique 12€ par emplacement.
– Aucune demande de placement particulier ne sera acceptée. Pensez à réserver 2 emplacements si vous souhaitez être avec quelqu’un.
Réservez vite votre emplacement et venez chiner dans une ambiance conviviale ! .
PLACE DE LA FRATERNITÉ Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 71 96 96 mairie@mairienailloux31.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The entire Comité des fêtes team looks forward to seeing you on the Esplanade de la Fraternité for our autumn garage sale!
L’événement VIDE GRENIER Nailloux a été mis à jour le 2026-02-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE