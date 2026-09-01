AGENDA · Narrosse
Vide-Grenier Salle polyvalente Narrosse
dimanche 27 septembre 2026 · Salle polyvalente · Narrosse
Informations pratiques
Narrosse
Vide-Grenier
Salle polyvalente Rue des Écoles Narrosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Organisé par le Club des Supporters de l’AS.NARROSSE Rugby.
Buvette et sandwiches. .
Salle polyvalente Rue des Écoles Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 89 67 54
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English : Vide-Grenier
L’événement Vide-Grenier Narrosse a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Grand Dax
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