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Vide-Grenier Salle polyvalente Narrosse

dimanche 27 septembre 2026 · Salle polyvalente · Narrosse

Vide-Grenier Salle polyvalente Narrosse

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
Rue des Écoles
Ville
40180 Narrosse
Département
Landes
Tarif

Narrosse

Vide-Grenier

Salle polyvalente Rue des Écoles Narrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Organisé par le Club des Supporters de l’AS.NARROSSE Rugby.
Buvette et sandwiches.   .

Salle polyvalente Rue des Écoles Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 89 67 54 

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English : Vide-Grenier

L’événement Vide-Grenier Narrosse a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Grand Dax

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