Vide-Grenier Salle polyvalente Narrosse

Informations pratiques

Narrosse

Vide-Grenier

Salle polyvalente Rue des Écoles Narrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:30:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Organisé par le Club des Supporters de l’AS.NARROSSE Rugby.

Buvette et sandwiches. .

Salle polyvalente Rue des Écoles Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 89 67 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-Grenier

L’événement Vide-Grenier Narrosse a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Grand Dax