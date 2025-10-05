Vide grenier Naussannes
Vide grenier Naussannes dimanche 5 octobre 2025.
Vide grenier
Le bourg Naussannes Dordogne
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Le Photo-club Beaumont et bastides organise son vide-grenier annuel le dimanche 5 octobre à Naussannes
Venez chiner, vendre ou simplement passer un bon moment.
Sur place buvette crèpes
Les bénéfices serviront à soutenir les activités du club et à promouvoir la photographie locale. .
Le bourg Naussannes 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 75 81 05
