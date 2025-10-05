Vide grenier Naussannes

Vide grenier Naussannes dimanche 5 octobre 2025.

Vide grenier

Le bourg Naussannes Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Le Photo-club Beaumont et bastides organise son vide-grenier annuel le dimanche 5 octobre à Naussannes

Venez chiner, vendre ou simplement passer un bon moment.

Sur place buvette crèpes

Les bénéfices serviront à soutenir les activités du club et à promouvoir la photographie locale. .

Le bourg Naussannes 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 75 81 05

English : Vide grenier

German : Vide grenier

Italiano :

Espanol : Vide grenier

L’événement Vide grenier Naussannes a été mis à jour le 2025-09-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides