UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Navailles-Angos

Vide-grenier Rue du Bourg Navailles-Angos

dimanche 27 septembre 2026 · Rue du Bourg · Navailles-Angos

Vide-grenier Rue du Bourg Navailles-Angos

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Rue du Bourg
Adresse
Espace Pierre Davezies
Ville
64450 Navailles-Angos
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Navailles-Angos

Vide-grenier

Rue du Bourg Espace Pierre Davezies Navailles-Angos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Restauration et buvette sur place.   .

Rue du Bourg Espace Pierre Davezies Navailles-Angos 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 62 44 20  cpe.navailles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Navailles-Angos a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

À voir aussi à Navailles-Angos (Pyrénées-Atlantiques)