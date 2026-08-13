AGENDA · Navailles-Angos
Vide-grenier Rue du Bourg Navailles-Angos
dimanche 27 septembre 2026 · Rue du Bourg · Navailles-Angos
Informations pratiques
Navailles-Angos
Vide-grenier
Rue du Bourg Espace Pierre Davezies Navailles-Angos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Restauration et buvette sur place. .
Rue du Bourg Espace Pierre Davezies Navailles-Angos 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 62 44 20 cpe.navailles@gmail.com
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Navailles-Angos a été mis à jour le 2026-08-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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