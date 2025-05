Vide grenier nettoyage de printemps – LANNEMEZAN Lannemezan, 18 mai 2025 07:00, Lannemezan.

Hautes-Pyrénées

Vide grenier nettoyage de printemps LANNEMEZAN A la salle des fêtes Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-05-18

fin : 2025-05-18

2025-05-18

Vide-grenier, nettoyage de printemps à la salle des fêtes de Lannemezan !

Restauration sur place.

3€ le mètre, renseignements et inscription au 07 67 16 39 75 ou par mail à lespticopains@gmail.com

.

LANNEMEZAN A la salle des fêtes

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 67 16 39 75 lespticopains@gmail.com

English :

Garage sale, spring cleaning at the Lannemezan village hall!

Catering on site.

3? per metre, information and registration on 07 67 16 39 75 or by e-mail at lespticopains@gmail.com

German :

Flohmarkt, Frühjahrsputz in der Festhalle von Lannemezan!

Verpflegung vor Ort.

3? pro Meter, Informationen und Anmeldung unter 07 67 16 39 75 oder per E-Mail an lespticopains@gmail.com

Italiano :

Vendita di garage e pulizie di primavera presso la sala del villaggio di Lannemezan!

Ristorazione in loco.

3? al metro, informazioni e iscrizioni al numero 07 67 16 39 75 o via e-mail a lespticopains@gmail.com

Espanol :

Venta de garaje y limpieza de primavera en el ayuntamiento de Lannemezan

Catering in situ.

3? por metro, información e inscripción en el 07 67 16 39 75 o por correo electrónico a lespticopains@gmail.com

