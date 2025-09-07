Vide-grenier Neufont 22.06.25 Saint-Amand-de-Vergt
Saint-Amand-de-Vergt Dordogne
Tarif : – –
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
2025-09-07
Vide-grenier sur l’esplanade de la base de loisirs de Neufont
Buvette-Restauration sur place
Renseignements au 05.53.54.93.90 .
Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 90 39 contact@campingneufont.com
