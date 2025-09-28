Vide-grenier Neuvicq-le-Château

Vide-grenier Neuvicq-le-Château dimanche 28 septembre 2025.

Vide-grenier

Centre-bourg Neuvicq-le-Château Charente-Maritime

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Ouverte aux professionnels et particuliers. 2€ / mètre

Centre-bourg Neuvicq-le-Château 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 41 31

Offen für Geschäftsleute und Privatpersonen. 2? / Meter

Aperto a professionisti e privati. 2? / metro

Abierto a profesionales y particulares. 2? / metro

