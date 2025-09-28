Vide-grenier Neuvicq-le-Château
Vide-grenier Neuvicq-le-Château dimanche 28 septembre 2025.
Vide-grenier
Centre-bourg Neuvicq-le-Château Charente-Maritime
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Ouverte aux professionnels et particuliers. 2€ / mètre
Centre-bourg Neuvicq-le-Château 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 41 31
Offen für Geschäftsleute und Privatpersonen. 2? / Meter
Aperto a professionisti e privati. 2? / metro
Abierto a profesionales y particulares. 2? / metro
L’événement Vide-grenier Neuvicq-le-Château a été mis à jour le 2025-08-22 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme