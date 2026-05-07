Niderhoff

Vide-Grenier

Rues du village Niderhoff Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Venez chiner, vendre, flâner et partager un bon moment en famille ou entre amis. Vous y trouverez sûrement le petit trésor que vous cherchez, ou celui dont vous ne saviez pas encore que vous aviez besoin. Buvette et restauration sur place. On vous attend nombreux !Tout public

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Rues du village Niderhoff 57560 Moselle Grand Est +33 6 43 53 34 60 associaton57.scl@gmail.com

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English :

Come and browse, sell, stroll and share a good time with family and friends. You’re sure to find that little treasure you’ve been looking for, or the one you never knew you needed. Refreshments and snacks on site. We look forward to seeing you there!

L’événement Vide-Grenier Niderhoff a été mis à jour le 2026-05-07 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG