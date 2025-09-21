VIDE GRENIER RUE DU MAROZ Noidans-le-Ferroux

VIDE GRENIER RUE DU MAROZ Noidans-le-Ferroux dimanche 21 septembre 2025.

RUE DU MAROZ AUTOUR DU MAROZ Noidans-le-Ferroux Haute-Saône

VIDE GRENIER DE NOIDANS LE FERROUX
PÊCHE AU CANARDS ET STRUCTURES GONFLABLES
BUVETTE ET PETITE RESTAURATION   .

RUE DU MAROZ AUTOUR DU MAROZ Noidans-le-Ferroux 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 78 86 89  mairienoidansleferroux@wanadoo.fr

