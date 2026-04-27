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Vide grenier Norroy

Vide grenier Norroy dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Rue du Faubourg

Ville : 88800 Norroy

Département : Vosges

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 06:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Norroy

Vide grenier

Rue du Faubourg Norroy Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 06:30:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Vide grenier réservé uniquement aux particuliers
Vente d’animaux interdite
Emplacement gratuit jusqu’à 5 mètres linéaires sur réservation par téléphone après 18 H 00
Buvette et restauration sur place.Tout public
0  .

Rue du Faubourg Norroy 88800 Vosges Grand Est +33 6 71 37 87 96  isabelle.rabouel@sfr.fr

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English :

Garage sale reserved for private individuals only
Sale of animals prohibited
Free space for up to 5 linear meters on reservation by telephone after 6:00 p.m
Refreshments and catering on site.

L’événement Vide grenier Norroy a été mis à jour le 2026-04-27 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE