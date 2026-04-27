Norroy

Vide grenier

Rue du Faubourg Norroy Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 06:30:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Vide grenier réservé uniquement aux particuliers

Vente d’animaux interdite

Emplacement gratuit jusqu’à 5 mètres linéaires sur réservation par téléphone après 18 H 00

Buvette et restauration sur place.Tout public

0 .

Rue du Faubourg Norroy 88800 Vosges Grand Est +33 6 71 37 87 96 isabelle.rabouel@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Garage sale reserved for private individuals only

Sale of animals prohibited

Free space for up to 5 linear meters on reservation by telephone after 6:00 p.m

Refreshments and catering on site.

L’événement Vide grenier Norroy a été mis à jour le 2026-04-27 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE