Vide grenier Norroy
Vide grenier Norroy dimanche 10 mai 2026.
Norroy
Vide grenier
Rue du Faubourg Norroy Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 06:30:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Vide grenier réservé uniquement aux particuliers
Vente d’animaux interdite
Emplacement gratuit jusqu’à 5 mètres linéaires sur réservation par téléphone après 18 H 00
Buvette et restauration sur place.Tout public
0 .
Rue du Faubourg Norroy 88800 Vosges Grand Est +33 6 71 37 87 96 isabelle.rabouel@sfr.fr
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English :
Garage sale reserved for private individuals only
Sale of animals prohibited
Free space for up to 5 linear meters on reservation by telephone after 6:00 p.m
Refreshments and catering on site.
L’événement Vide grenier Norroy a été mis à jour le 2026-04-27 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE