Vide grenier Stade du Moulin Noves

Vide grenier Stade du Moulin Noves samedi 1 novembre 2025.

Vide grenier

Samedi 1er novembre 2025 de 8h à 17h. Stade du Moulin Chemin du Moulin des Filles Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 08:00:00

fin : 2025-11-01 17:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Vide grenier organisé par l’Olympique Novais au Stade du Moulin.

Vide grenier organisé par l’Olympique Novais au Stade du Moulin.

Venez chiner, vendre, vider vos armoires, vos dressing, ou encore les jouets de votre enfant devenu trop grand.



Restauration et buvette sur place. .

Stade du Moulin Chemin du Moulin des Filles Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 21 01 65

English :

Garage sale organized by Olympique Novais at Stade du Moulin.

German :

Vide grenier (Flohmarkt), organisiert vom Olympique Novais im Stade du Moulin.

Italiano :

Vendita di garage organizzata dall’Olympique Novais allo Stade du Moulin.

Espanol :

Venta de garaje organizada por el Olympique Novais en el Stade du Moulin.

L’événement Vide grenier Noves a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence