Vide grenier Salle de l’Espacier Noves

Vide grenier Salle de l’Espacier Noves samedi 15 novembre 2025.

Vide grenier

Samedi 15 novembre 2025 de 9h à 17h. Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Vide grenier des Écoles publiques de Noves.

La FCPE de Noves fait son vide grenier à la Salle de l’Espacier.



Buvette et petite restauration sur place. .

Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 36 62 63

English :

Noves Public Schools’ Flea Market.

German :

Flohmarkt der öffentlichen Schulen von Noves.

Italiano :

Mercatino delle pulci organizzato dalle scuole pubbliche di Noves.

Espanol :

Mercadillo organizado por las escuelas públicas de Noves.

L’événement Vide grenier Noves a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence