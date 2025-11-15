Vide grenier Salle de l’Espacier Noves
Vide grenier Salle de l’Espacier Noves samedi 15 novembre 2025.
Vide grenier
Samedi 15 novembre 2025 de 9h à 17h. Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves Bouches-du-Rhône
Vide grenier des Écoles publiques de Noves.
La FCPE de Noves fait son vide grenier à la Salle de l’Espacier.
Buvette et petite restauration sur place. .
Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 36 62 63
English :
Noves Public Schools’ Flea Market.
German :
Flohmarkt der öffentlichen Schulen von Noves.
Italiano :
Mercatino delle pulci organizzato dalle scuole pubbliche di Noves.
Espanol :
Mercadillo organizado por las escuelas públicas de Noves.
