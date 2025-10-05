VIDE GRENIER OCTOBRE ROSE Puissalicon

VIDE GRENIER OCTOBRE ROSE Puissalicon dimanche 5 octobre 2025.

VIDE GRENIER OCTOBRE ROSE

Puissalicon Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Vide- grenier en faveur de la ligue contre le cancer sur la Promenade.

Sur inscription pour les exposants.

.

Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 7 82 39 18 01

English :

Garage sale in aid of the League Against Cancer on the Promenade.

Registration required for exhibitors.

German :

Flohmarkt zugunsten der Krebsliga auf dem Promenadendeck.

Aussteller müssen sich anmelden.

Italiano :

Vendita di garage a favore della Lega contro il cancro sulla Promenade.

È richiesta l’iscrizione per i titolari di bancarelle.

Espanol :

Venta de garaje a beneficio de la Liga contra el Cáncer en el paseo marítimo.

Se requiere la inscripción para los titulares de los puestos.

L’événement VIDE GRENIER OCTOBRE ROSE Puissalicon a été mis à jour le 2025-08-29 par 34 OT AVANT-MONTS