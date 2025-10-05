VIDE GRENIER OCTOBRE ROSE Puissalicon
VIDE GRENIER OCTOBRE ROSE Puissalicon dimanche 5 octobre 2025.
VIDE GRENIER OCTOBRE ROSE
Puissalicon Hérault
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Vide- grenier en faveur de la ligue contre le cancer sur la Promenade.
Sur inscription pour les exposants.
Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 7 82 39 18 01
English :
Garage sale in aid of the League Against Cancer on the Promenade.
Registration required for exhibitors.
German :
Flohmarkt zugunsten der Krebsliga auf dem Promenadendeck.
Aussteller müssen sich anmelden.
Italiano :
Vendita di garage a favore della Lega contro il cancro sulla Promenade.
È richiesta l’iscrizione per i titolari di bancarelle.
Espanol :
Venta de garaje a beneficio de la Liga contra el Cáncer en el paseo marítimo.
Se requiere la inscripción para los titulares de los puestos.
L’événement VIDE GRENIER OCTOBRE ROSE Puissalicon a été mis à jour le 2025-08-29 par 34 OT AVANT-MONTS