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AGENDA · Oeyregave

Vide-grenier Oeyregave

dimanche 20 septembre 2026 · Oeyregave

Vide-grenier Oeyregave

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
40300 Oeyregave
Département
Landes
Tarif
3 3 Tarif réduit

Oeyregave

Vide-grenier

Salle des fêtes Oeyregave Landes

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

L’Amicale des Fours à Chaux vous donne rendez-vous pour son vide-grenier qui sera l’occasion de venir chiner, dénicher de bonnes affaires et peut-être trouver la perle rare parmi les stands proposés !
Que vous soyez passionné de brocante, amateur de vintage ou simplement curieux de passer un agréable moment, venez nombreux profiter de cette journée conviviale placée sous le signe du partage et de la bonne humeur.   .

Salle des fêtes Oeyregave 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 88 30 12  elisajous40@live.fr

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Oeyregave a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Pays d’Orthe et Arrigans