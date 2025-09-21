Vide grenier Place Georges Clemenceau Oloron-Sainte-Marie

Place Georges Clemenceau Halles de la Place Clemenceau Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Un vide-greniers aura lieu dimanche 21 septembre de 9h à 17h sous les halles de la place Clemenceau à l’initiative de la Calandreta d’Oloron.

Il est possible de réserver sa place au tarif de 3 euros le mètre et 8 euros les deux mètres avec table. La réservation est obligatoire au 06 81 37 60 99.

Une restauration sera disponible sur place. .

Place Georges Clemenceau Halles de la Place Clemenceau Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 37 60 99

