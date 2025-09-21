Vide grenier Place Georges Clemenceau Oloron-Sainte-Marie
Vide grenier Place Georges Clemenceau Oloron-Sainte-Marie dimanche 21 septembre 2025.
Vide grenier
Place Georges Clemenceau Halles de la Place Clemenceau Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Un vide-greniers aura lieu dimanche 21 septembre de 9h à 17h sous les halles de la place Clemenceau à l’initiative de la Calandreta d’Oloron.
Il est possible de réserver sa place au tarif de 3 euros le mètre et 8 euros les deux mètres avec table. La réservation est obligatoire au 06 81 37 60 99.
Une restauration sera disponible sur place. .
Place Georges Clemenceau Halles de la Place Clemenceau Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 37 60 99
English : Vide grenier
German : Vide grenier
Italiano :
Espanol : Vide grenier
L’événement Vide grenier Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme du Haut-Béarn