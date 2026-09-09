Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

Vide grenier

Rue Louis Barthou Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Vide-grenier de la rue Louis Barthou, réservé aux particuliers. Buvette et restauration sur place. .

Rue Louis Barthou Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 53 78 85 ruelouisbarthouenfolie@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn