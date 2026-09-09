Vide grenier Oloron-Sainte-Marie
dimanche 4 octobre 2026 · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Vide grenier
Rue Louis Barthou Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Vide-grenier de la rue Louis Barthou, réservé aux particuliers. Buvette et restauration sur place. .
Rue Louis Barthou Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 53 78 85 ruelouisbarthouenfolie@gmail.com
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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