Informations pratiques

Oraàs

Vide grenier

Salle communale Oraàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 1 – 1 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Envie de faire de bonnes affaires, de chiner, de trouver votre bonheur à petits prix ? Rendez-vous à Oraàs où bibelots, vêtements, jouets enfants et autres pépites, vous attendent. Pour les petites faims, une restauration est mise en place sur place. .

Salle communale Oraàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 99 42 19

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Oraàs a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Béarn des Gaves