Vide grenier Oraàs
dimanche 2 août 2026 · Oraàs
Informations pratiques
Oraàs
Vide grenier
Salle communale Oraàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 1 – 1 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Envie de faire de bonnes affaires, de chiner, de trouver votre bonheur à petits prix ? Rendez-vous à Oraàs où bibelots, vêtements, jouets enfants et autres pépites, vous attendent. Pour les petites faims, une restauration est mise en place sur place. .
Salle communale Oraàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 99 42 19
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Oraàs a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Béarn des Gaves