Vide grenier organisé par la FCPE Salle Le Bateau Lyre Le Barp

Vide grenier organisé par la FCPE

Salle Le Bateau Lyre 73 Avenue de Gascogne Le Barp Gironde

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

FCPE LE BARP

La FCPE organise son vide-grenier annuel pour la 4ᵉ année consécutive !

Salle chauffée, restauration sur place, une ambiance conviviale et 55 emplacements pour dénicher vos trésors.

Un événement qui promet de faire le bonheur du Val de l’Eyre… et au-delà, car on voit grand !

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable !

fcpelebarp33@gmail.com .

