Vide grenier organisé par la FCPE Salle Le Bateau Lyre Le Barp
Vide grenier organisé par la FCPE Salle Le Bateau Lyre Le Barp dimanche 1 mars 2026.
Vide grenier organisé par la FCPE
Salle Le Bateau Lyre 73 Avenue de Gascogne Le Barp Gironde
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : dimanche 1 mars 2026
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
FCPE LE BARP
La FCPE organise son vide-grenier annuel pour la 4ᵉ année consécutive !
Salle chauffée, restauration sur place, une ambiance conviviale et 55 emplacements pour dénicher vos trésors.
Un événement qui promet de faire le bonheur du Val de l’Eyre… et au-delà, car on voit grand !
Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable !
fcpelebarp33@gmail.com .
Salle Le Bateau Lyre 73 Avenue de Gascogne Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine
