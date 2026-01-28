Vide grenier organisé par la FCPE Salle Le Bateau Lyre Le Barp

Vide grenier organisé par la FCPE Salle Le Bateau Lyre Le Barp dimanche 1 mars 2026.

Salle Le Bateau Lyre 73 Avenue de Gascogne Le Barp Gironde

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01

2026-03-01

FCPE LE BARP

La FCPE organise son vide-grenier annuel pour la 4ᵉ année consécutive !
Salle chauffée, restauration sur place, une ambiance conviviale et 55 emplacements pour dénicher vos trésors.
Un événement qui promet de faire le bonheur du Val de l’Eyre… et au-delà, car on voit grand !
Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable !

fcpelebarp33@gmail.com   .

Salle Le Bateau Lyre 73 Avenue de Gascogne Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

English : Vide grenier organisé par la FCPE

