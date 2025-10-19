Vide grenier, organisé par l’APE de l’école Kergroas Salle de Kergroas Lannilis

Dimanche 19 octobre l’école Kergroas Mona Ozouf organise à la salle Kergroas à Lannilis.

Stand avec table 3.5€/m

Stand sans table 25.5€/m

Portant 2€ (non fournis)

Restauration et buvette sur place. .

Salle de Kergroas Rue de Prat Meinoc Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 6 31 08 24 05

