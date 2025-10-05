Vide-grenier organisé par l’UGAP gymnastique rue Andrevon Bourg-de-Péage
Vide-grenier organisé par l’UGAP gymnastique rue Andrevon Bourg-de-Péage dimanche 5 octobre 2025.
Vide-grenier organisé par l’UGAP gymnastique
rue Andrevon Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 08:30:00
fin : 2025-10-05 17:00:00
Date(s) :
2025-10-05
L’UGAP gymnastique rythmique organise toute la journée un vide grenier. Il est temps de chiner pour trouver de belles occasions!
.
rue Andrevon Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes secretariat.ugapgym@gmail.com
English :
UGAP Rhythmic Gymnastics is organizing an all-day garage sale. It’s time to hunt for bargains!
German :
Die UGAP Rhythmische Sportgymnastik organisiert den ganzen Tag über einen Flohmarkt. Es ist Zeit, nach Schnäppchen zu stöbern!
Italiano :
La ginnastica ritmica UGAP organizza un mercatino dell’usato per tutto il giorno. È il momento di andare a caccia di occasioni!
Espanol :
La gimnasia rítmica UGAP organiza una venta de garaje durante todo el día. ¡Es hora de ir a la caza de gangas!
L’événement Vide-grenier organisé par l’UGAP gymnastique Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-09-08 par Valence Romans Tourisme