Vide-grenier organisé par l’UGAP gymnastique rue Andrevon Bourg-de-Péage

Vide-grenier organisé par l’UGAP gymnastique rue Andrevon Bourg-de-Péage dimanche 5 octobre 2025.

Vide-grenier organisé par l’UGAP gymnastique

rue Andrevon Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 08:30:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

Date(s) :

2025-10-05

L’UGAP gymnastique rythmique organise toute la journée un vide grenier. Il est temps de chiner pour trouver de belles occasions!

.

rue Andrevon Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes secretariat.ugapgym@gmail.com

English :

UGAP Rhythmic Gymnastics is organizing an all-day garage sale. It’s time to hunt for bargains!

German :

Die UGAP Rhythmische Sportgymnastik organisiert den ganzen Tag über einen Flohmarkt. Es ist Zeit, nach Schnäppchen zu stöbern!

Italiano :

La ginnastica ritmica UGAP organizza un mercatino dell’usato per tutto il giorno. È il momento di andare a caccia di occasioni!

Espanol :

La gimnasia rítmica UGAP organiza una venta de garaje durante todo el día. ¡Es hora de ir a la caza de gangas!

L’événement Vide-grenier organisé par l’UGAP gymnastique Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-09-08 par Valence Romans Tourisme