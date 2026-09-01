Informations pratiques

Orin

Vide grenier

Rue des Marronniers Orin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Venez nombreux chiner, vendre et partager un moment convivial !

Restauration sur place. .

Rue des Marronniers Orin 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 95 07 51

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Orin a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn