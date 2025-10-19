Vide grenier Salle polyvalente Orthevielle

Vide grenier Salle polyvalente Orthevielle dimanche 19 octobre 2025.

Vide grenier

Salle polyvalente Place de Montgaillard Orthevielle Landes

2025-10-19

L’ association Sportive Orthevielloise pelote vous invite à participer à son traditionnel vide grenier. Venez nombreux pour une journée conviviale pleine de bonnes affaires dans la salle polyvalente et abords du bourg de ce charmant petit village. Restauration sur place le midi, café, boissons et gâteaux pendant la journée. Chineurs ou curieux, venez passer un moment agréable en famille ou entre amis. .

Salle polyvalente Place de Montgaillard Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 79 64 06 92 orthevielle.aso-pelote@laposte.net

English : Vide grenier

The Sportive Orthevielloise pelote association invites you to take part in its traditional garage sale. Come one, come all for a convivial day full of bargains in the multi-purpose hall and around the town of our charming little village.

German : Vide grenier

Die Association Sportive Orthevielloise pelote lädt Sie ein, an ihrem traditionellen Flohmarkt teilzunehmen. Kommen Sie zahlreich und erleben Sie einen geselligen Tag voller Schnäppchen in der Mehrzweckhalle und am Rande des Dorfes unseres charmanten kleinen Dorfes.

Italiano :

L’associazione sportiva Orthevielloise pelota vi invita a partecipare al suo tradizionale mercatino. Venite tutti per una giornata conviviale e ricca di occasioni nella sala polivalente e in giro per la città del nostro incantevole paesino.

Espanol : Vide grenier

La asociación deportiva de pelota Orthevielloise le invita a participar en su tradicional venta de garaje. Venid todos a pasar un día de convivencia lleno de gangas en la sala polivalente y en los alrededores de nuestro encantador pueblecito.

