Vide grenier Salle de la Moutète Orthez

Vide grenier

Salle de la Moutète Avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Venez flâner, chiner, vendre ou simplement passer un bon moment !

Une ambiance conviviale vous attend tout au long de la journée ! .

Salle de la Moutète Avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 85 23 72

