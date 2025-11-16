Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide grenier Salle de la Moutète Orthez

Vide grenier Salle de la Moutète Orthez dimanche 16 novembre 2025.

Salle de la Moutète Avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16

2025-11-16

Venez flâner, chiner, vendre ou simplement passer un bon moment !
Une ambiance conviviale vous attend tout au long de la journée !   .

Salle de la Moutète Avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 85 23 72 

