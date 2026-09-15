Vide grenier La Moutète Orthez

Informations pratiques

Orthez

Vide grenier

La Moutète Avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Au profit des Résidents de l’EPHAD La Visitation.

Restauration et buvette sur place. .

La Moutète Avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 55 52 89 lesamisdelavisitation@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Orthez a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Coeur de Béarn