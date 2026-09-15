AGENDA · Orthez
Vide grenier La Moutète Orthez
dimanche 4 octobre 2026 · La Moutète · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Vide grenier
La Moutète Avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Au profit des Résidents de l’EPHAD La Visitation.
Restauration et buvette sur place. .
La Moutète Avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 55 52 89 lesamisdelavisitation@gmail.com
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Orthez a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Coeur de Béarn
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