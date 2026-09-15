UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Orthez

Vide grenier La Moutète Orthez

dimanche 4 octobre 2026 · La Moutète · Orthez

Vide grenier La Moutète Orthez

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
La Moutète
Adresse
Avenue de la Moutète
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Orthez

Vide grenier

La Moutète Avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Au profit des Résidents de l’EPHAD La Visitation.

Restauration et buvette sur place.   .

La Moutète Avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 55 52 89  lesamisdelavisitation@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Orthez a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Coeur de Béarn

À voir aussi à Orthez (Pyrénées-Atlantiques)