Vide-grenier Salle polyvalente Orthez

Informations pratiques

Orthez

Vide-grenier

Salle polyvalente Sainte-Suzanne Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:00:00

fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Restauration et buvette sur place. .

Salle polyvalente Sainte-Suzanne Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 08 75 03 angie.victorienditrichard@orange.fr

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Orthez a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Coeur de Béarn