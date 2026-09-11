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Vide-grenier Salle polyvalente Orthez

dimanche 18 octobre 2026 · Salle polyvalente · Orthez

Vide-grenier Salle polyvalente Orthez

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
Sainte-Suzanne
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Orthez

Vide-grenier

Salle polyvalente Sainte-Suzanne Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :
2026-10-18

Restauration et buvette sur place.   .

Salle polyvalente Sainte-Suzanne Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 08 75 03  angie.victorienditrichard@orange.fr

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Orthez a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Coeur de Béarn

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