AGENDA · Orthez
Vide-grenier Salle polyvalente Orthez
dimanche 18 octobre 2026 · Salle polyvalente · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Vide-grenier
Salle polyvalente Sainte-Suzanne Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Restauration et buvette sur place. .
Salle polyvalente Sainte-Suzanne Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 08 75 03 angie.victorienditrichard@orange.fr
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Orthez a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Coeur de Béarn
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