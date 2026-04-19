Vide grenier Ouainville
Vide grenier Ouainville dimanche 10 mai 2026.
Ouainville
Vide grenier
Stade de foot Ouainville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Ouverture 8h pour les visiteurs. RDV au stade.
Tarif exposants: 1€
Entrée visiteur 1€
Buvette et restauration sur place .
Stade de foot Ouainville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 48 56 27 64
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Ouainville a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre