Ouainville

Vide grenier

Stade de foot Ouainville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Ouverture 8h pour les visiteurs. RDV au stade.

Tarif exposants: 1€

Entrée visiteur 1€

Buvette et restauration sur place .

Stade de foot Ouainville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 48 56 27 64

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Ouainville a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre