Vide grenier Stade de foot Oyrières
Vide grenier
Stade de foot Rue du Stade Oyrières Haute-Saône
Gratuit
Début : 2025-08-31 08:00:00
fin : 2025-08-31 18:30:00
2025-08-31
Les chasseurs du Bois Clair organisent leur traditionnel vide-greniers.
Buvette et petite restauration sur place. .
Stade de foot Rue du Stade Oyrières 70600 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté videgrenieroyrieres@orange.fr
