Vide grenier Stade de foot Oyrières dimanche 31 août 2025.

Vide grenier

Stade de foot Oyrières Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Début : 2025-08-31 08:00:00

fin : 2025-08-31 18:30:00

2025-08-31

Les chasseurs du Bois Clair organisent leur traditionnel vide-greniers.

Buvette et petite restauration sur place. .

Stade de foot Rue du Stade Oyrières 70600 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté videgrenieroyrieres@orange.fr

