Vide-grenier Padirac 14 juillet 2025 09:00

Lot

Vide-grenier Place de l’Eglise et salle communale Padirac Lot

Début : 2025-07-14 09:00:00

fin : 2025-07-14 17:00:00

2025-07-14

L’association Padicréa et le comité d’animations de Padirac organisent leur vide-grenier annuel.

Place de l’Eglise et salle communale

Padirac 46500 Lot Occitanie +33 6 72 07 67 27 padicrea@gmail.com

English :

The Padicréa association and the Comité d’Animations de Padirac organize their annual garage sale.

German :

Der Verein Padicréa und das Animationskomitee von Padirac organisieren ihren jährlichen Flohmarkt.

Italiano :

L’associazione Padicréa e il comitato eventi Padirac organizzano l’annuale vendita di garage.

Espanol :

La asociación Padicréa y el comité de eventos de Padirac organizan su venta anual de garaje.

