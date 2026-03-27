Vide-grenier-Paëlla Rue Gustave Lambert Grièges
Vide-grenier-Paëlla Rue Gustave Lambert Grièges dimanche 17 mai 2026.
Vide-grenier-Paëlla
Rue Gustave Lambert Parking et salle des fêtes Grièges Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Vide grenier du sou des Ecoles de Grièges avec paëlla sur place.
.
Rue Gustave Lambert Parking et salle des fêtes Grièges 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 22 03 28 soudegrieges@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market organized by the Sou des Ecoles de Grièges, with paella on the premises.
L’événement Vide-grenier-Paëlla Grièges a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle