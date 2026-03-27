Vide-grenier-Paëlla Rue Gustave Lambert Grièges

Vide-grenier-Paëlla

Rue Gustave Lambert Parking et salle des fêtes Grièges Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Vide grenier du sou des Ecoles de Grièges avec paëlla sur place.

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Rue Gustave Lambert Parking et salle des fêtes Grièges 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 22 03 28 soudegrieges@gmail.com

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English :

Flea market organized by the Sou des Ecoles de Grièges, with paella on the premises.

L’événement Vide-grenier-Paëlla Grièges a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle