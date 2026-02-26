Paisy-Cosdon

Vide-grenier

Paisy-Cosdon Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 07:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Dimanche 24 mai PAISY-COSDON Vide-greniers.

Inscriptions +33 (0)7 50 04 57 91 velo.detente10160@gmail.com .

Paisy-Cosdon 10160 Aube Grand Est +33 7 50 04 57 91 velo.detente10160@gmail.com

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English :

L’événement Vide-grenier Paisy-Cosdon a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance