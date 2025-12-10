Vide grenier par le jumelage Rosko Praz Salle polyvalente Roscoff
Vide grenier par le jumelage Rosko Praz Salle polyvalente Roscoff dimanche 1 mars 2026.
Vide grenier par le jumelage Rosko Praz
Salle polyvalente Lagadennou Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 09:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Vide Grenier à la salle polyvalente de Roscoff
Petite restauration sur place.
Organisée par le comité de jumelage de Rosko Praz sur Arly.
Fiche d’inscription à demander par mail ou par téléphone. .
Salle polyvalente Lagadennou Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 7 69 05 28 14
English :
L’événement Vide grenier par le jumelage Rosko Praz Roscoff a été mis à jour le 2025-12-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX