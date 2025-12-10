Vide grenier par le jumelage Rosko Praz Salle polyvalente Roscoff

Vide grenier par le jumelage Rosko Praz Salle polyvalente Roscoff dimanche 1 mars 2026.

Début : 2026-03-01 09:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00

2026-03-01

Vide Grenier à la salle polyvalente de Roscoff
Petite restauration sur place.

Organisée par le comité de jumelage de Rosko Praz sur Arly.
Fiche d’inscription à demander par mail ou par téléphone.   .

Salle polyvalente Lagadennou Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 7 69 05 28 14 

