Vide Grenier par les Amis du Lapin Blanc La Teste-de-Buch

Vide Grenier par les Amis du Lapin Blanc La Teste-de-Buch dimanche 21 septembre 2025.

Vide Grenier par les Amis du Lapin Blanc

Place Gambetta La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Venez nombreux chiner sur la place Gambetta. Ce vide grenier est organisé par « les Amis du lapin blanc ». Tarif 20€ les 5 mètres. Restauration sur place. .

Place Gambetta La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 62 94 43 lesamisdulapinblanc@gmail.com

English : Vide Grenier par les Amis du Lapin Blanc

German : Vide Grenier par les Amis du Lapin Blanc

Italiano :

Espanol : Vide Grenier par les Amis du Lapin Blanc

L’événement Vide Grenier par les Amis du Lapin Blanc La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2025-08-29 par OT La Teste-de-Buch