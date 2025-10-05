VIDE-GRENIER PAR LES TIGRES DE CLEMENCEAU Mèze

Venez chiner votre prochaine trouvaille lors de ce vide grenier organisé par l’association Les tigres de Clemenceau.

Venez chiner votre prochaine trouvaille lors de ce vide grenier organisé par l'association Les tigres de Clemenceau.Buvette sur place.

Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 6 72 86 47 37 lestigresdeclemenceau@gmail.com

English :

Come and find your next bargain at this garage sale organized by the association Les tigres de Clemenceau.

German :

Stöbern Sie auf diesem vom Verein Les tigres de Clemenceau organisierten Flohmarkt nach Ihrem nächsten Fund.

Italiano :

Venite a trovare il vostro prossimo affare in questo mercatino organizzato dall’associazione Les tigres de Clemenceau.

Espanol :

Venga a encontrar su próxima ganga en esta venta de garaje organizada por la asociación Les tigres de Clemenceau.

