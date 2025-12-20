Vide-grenier Salle des fêtes Pardies
Vide-grenier Salle des fêtes Pardies dimanche 1 février 2026.
Vide-grenier
Salle des fêtes Place de l’Eglise Pardies Pyrénées-Atlantiques
Tarif :
Date :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
.
Salle des fêtes Place de l’Eglise Pardies 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 91 82 46 apepardies@gmail.com
English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Pardies a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Coeur de Béarn