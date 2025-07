Apprenez à réparer votre vélo au vide grenier de la rue Brochant Vide Grenier Paris

Apprenez à réparer votre vélo au vide grenier de la rue Brochant Vide Grenier Paris samedi 26 juillet 2025.

Le vide Grenier de la Rue Brochand est de retour ! La seconde main c’est bien, mais parfois ça a besoin d’un petit rafraichissement. Et si vous appreniez à rajeunir votre vélo ? Entretenir ces objets, c’est aussi mieux les connaitre et les faire durer. La Recyclerie Sportive vous aidera à changer des câbles de freins, graisser une chaine, regonfler des pneus…Aucune compétence n’est nécessaire, et tout le matériel est fourni. Amenez votre vélo (fraichement acheté ou chéris depuis maintes et maintes années), et à vos marques, prêts, partez !

Vous retrouverez également la Recyclerie Sportive lors de la programmation d’été du parc Martin Luther King.

Vous les rencontrerez devant l’accès au parc par la rue Cardinet,

Le 26 juillet , de 10h à 13h

Le 2 août de 10h à 13h

Pourquoi réparer ?

Chaque année, les Parisiens et Parisiennes produisent 76,8 kg

de déchets dits « occasionnels ». 76 kilos de vêtements, d’électroménager, de

meubles ou encore de jouets qui sont souvent mal jetés et finissent dans la

poubelle grise pour être incinérés. Bien les jeter pour qu’ils soient

recyclés est important, mais nous pouvons agir à la source.

Ces déchets sont pour la plupart réparables et pourraient donc bénéficier

d’une seconde vie. C’est

un premier levier pour réduire nos déchets, mais c’est également un enjeu majeur pour

assurer la soutenabilité de nos modes

de vie. La réparation permet de prolonger la vie d’objets souvent

intenses en ressources, en carbone, mais aussi en procédés industriels

(transformation du fer en acier,

délavage d’un jean, création d’une planche d’aggloméré,….)

Allonger leur durée de vie permet de rentabiliser leur coût écologique et

social.

En plus de ces nombreux avantages environnementaux, ce modèle propose également une alternative économique.

On estime en effet que 300 000 emplois pourraient être créés en France en adoptant un modèle économique circulaire, dont la réparation est un pilier. Ces emplois de proximité sont non délocalisables et peuvent également accueillir des personnes ayant besoin d’un emploi adapté pour réussir leur insertion sociale et professionnelle.

La réparation est aussi créatrice de lien social comme le montre le mouvement des repairs café, des rendez-vous réguliers de bénévoles qui proposent d’aider qui veut à réparer ses objets du quotidien.

La réparation est un savoir qui se perd, et les objets deviennent parallèlement de moins en moins réparables.

En plus de lutter contre l’obsolescence programmée, apprendre ces techniques permet de mieux comprendre ces objets qui nous entourent en prenant confiance dans nos capacités à les utiliser pleinement et à les entretenir.

Vous avez envie d’apprendre à entretenir votre vélo ? Pendant le vide-grenier de la rue Brochand, la Recyclerie Sportive vous propose un atelier de co-réparation pour votre fidèle destrier !

Le samedi 26 juillet 2025

de 10h00 à 13h00

Le samedi 02 août 2025

de 10h00 à 13h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Vide Grenier Rue Brochant 75017 Paris

https://recyclerie-sportive.org/ma-recyclerie-sportive/ma-rs-la-plus-proche/paris-bessieres/ +33981088085 https://www.facebook.com/RecyclerieSportiveParis17/?ref=embed_page https://www.facebook.com/RecyclerieSportiveParis17/?ref=embed_page