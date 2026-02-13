VIDE GRENIER, parvis frères Pouyanne tramway Bergonié, Bordeaux

VIDE GRENIER Samedi 28 mars, 09h00 parvis frères Pouyanne tramway Bergonié Gironde

8€ emplacement (environ 2 mètres) table et chaises comprises

Le temps d’une journée, venez dénicher en famille la perle rare ou simplement profiter de l’occasion pour faire de la place dans vos placards. Une occasion pour tous de vendre et/ou d’acheter des objets/jeux/livres/vêtements … à moindre coût.

parvis frères Pouyanne tramway Bergonié bordeaux Bordeaux nansouty saint genès Gironde Nouvelle-Aquitaine

Vide grenier organisé en partenariat avec l’association ADEL vide grenier exterieur