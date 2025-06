Vide Grenier – Pechs-de-l’Espérance 22 juin 2025 07:00

Le Vide Grenier est organisé par le Comité des fêtes d’Orliaguet, à 2€ le mètre. Sous réservation, appelez le 06 43 27 61 81.

Pechs-de-l’Espérance 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 27 61 81

English : Vide Grenier

The Vide Grenier is organized by the Comité des fêtes d’Orliaguet, at 2? a metre. Reservations required, call 06 43 27 61 81.

German : Vide Grenier

Der Vide Grenier wird vom Comité des fêtes d’Orliaguet organisiert und kostet 2? pro Meter. Reservierungen sind unter der Telefonnummer 06 43 27 61 81 möglich.

Italiano :

Il Garage Sale è organizzato dal Comitato del Festival di Orliaguet, al prezzo di 2? al metro. È necessaria la prenotazione, chiamando il numero 06 43 27 61 81.

Espanol : Vide Grenier

La venta de garaje está organizada por el Comité de Fiestas de Orliaguet, a 2? el metro. Es necesario reservar, llame al 06 43 27 61 81.

