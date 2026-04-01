Vide grenier Penvénan
Vide grenier Penvénan dimanche 12 avril 2026.
Penvénan
Vide grenier
Parking derrière la Mairie Penvénan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Vide grenier organisé par l’APEL de l’École Sacré Cœur. Buvette et petite restauration sur place. .
Parking derrière la Mairie Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 74 04 74 07
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English :
L’événement Vide grenier Penvénan a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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