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Vide grenier Penvénan

Vide grenier Penvénan dimanche 12 avril 2026.

Adresse : Parking derrière la Mairie

Ville : 22710 Penvénan

Département : Côtes-d'Armor

Début : 2026-04-12T08:00:00

Fin : 2026-04-12T18:00:00

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Penvénan

Vide grenier

Parking derrière la Mairie Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :
2026-04-12

Vide grenier organisé par l’APEL de l’École Sacré Cœur. Buvette et petite restauration sur place.   .

Parking derrière la Mairie Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 74 04 74 07 

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English :

L’événement Vide grenier Penvénan a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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