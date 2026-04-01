Penvénan

Vide grenier

Parking derrière la Mairie Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Vide grenier organisé par l’APEL de l’École Sacré Cœur. Buvette et petite restauration sur place. .

Parking derrière la Mairie Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 74 04 74 07

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English :

L’événement Vide grenier Penvénan a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose