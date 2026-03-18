Vide grenier Cour d école Perrex

Vide grenier

Cour d école 67 grande rue Perrex Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 05:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Vide grenier du sou des écoles de perrex

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Cour d école 67 grande rue Perrex 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 52 95 09 soudesecolesperrex@gmail.com

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English :

Flea market organized by the Sou des Ecoles de Perrex

L’événement Vide grenier Perrex a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle