Vide grenier Cour d école Perrex
Vide grenier Cour d école Perrex dimanche 10 mai 2026.
Vide grenier
Cour d école 67 grande rue Perrex Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 05:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Vide grenier du sou des écoles de perrex
.
Cour d école 67 grande rue Perrex 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 52 95 09 soudesecolesperrex@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market organized by the Sou des Ecoles de Perrex
L’événement Vide grenier Perrex a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle