AGENDA · Perrou
Vide grenier Perrou
dimanche 13 septembre 2026 · Perrou
Informations pratiques
Perrou
Vide grenier
Parc de la mairie Perrou Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 06:00:00
fin : 2026-09-13 19:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Le comité festivité organise un vide grenier le dimanche 13 septembre 2026, dans le bourg et parc de la mairie. .
Parc de la mairie Perrou 61700 Orne Normandie +33 6 08 70 26 42 philippe.jardin0187@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Perrou a été mis à jour le 2026-07-26 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne