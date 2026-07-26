Informations pratiques

Perrou

Vide grenier

Parc de la mairie Perrou Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 06:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Le comité festivité organise un vide grenier le dimanche 13 septembre 2026, dans le bourg et parc de la mairie. .

Parc de la mairie Perrou 61700 Orne Normandie +33 6 08 70 26 42 philippe.jardin0187@orange.fr

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Perrou a été mis à jour le 2026-07-26 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne